Misstänkt knivskärning i Ronneby

Strax efter midnatt , natten till lördagen, begav sig en polispatrull till sjukhuset i Karlskrona gällande en misshandel som skall ha skett på Lindblomsvägen i Ronneby tidigare under kvällen. En man, i 40-årsåldern, hade kommit in privat till akuten med skärskador på huvudet, men har inga livshotande skador. Två misstänkta gärningsmän i 30 -årsåldern greps under natten misstänkta för grov misshandel. De anhölls senare. Männen är misstänkta för grov misshandel som skulle ha skett omkring 22.30 på kvällen.