Dokumentären ”Depeche Mode: Spirits in the Forest”, av Anton Corbijn visas på biografer runt om i världen under en enda kväll, den 21 november. Bland annat på Centrumbiografen i Ronneby.

Filmen blandar bandets historia – berättad genom speciella fans – med framträdande under Depeche Modes rekordturné 2017-18, Global Spirit Tour.