Foto: Ystads Allehanda

Den indiska författaren och ayurvedapraktikern Janesh Vaidya lockade förra året 4 500 svenskar till sin föreläsning ”Energize your life”. I höst släpper han en ny bok och besöker då 42 svenska städer med sin nya föreläsning ”Live as you dream”.

Vaidyas tidigare böcker har sålt i över 130 000 exemplar i Sverige och innehåller övningar för att kunna förstå tankar och känslor på en djupare nivå.

Till Ronneby kommer han den 24 oktober.