Foto: Pressbild

Nu har Ronneby brunn släppt vilka artister som ska framträda på sommarens tribute-kvällar. Först ut är bandet U22 som hyllar U2 söndagen den 1 juli.

Därefter planeras följande spelningar: 15 juli: Tribute to Johnny Cash & Elvis, 22 juli: Tribute to Rolling Stones med Rocks Off, 29 juli: Tribute Gyllene Tider med Moderna Tider, 5 augusti: Tribute Tomas Ledin med ”Just Nu”.