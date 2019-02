Häktad efter knivhugg – tidigare dömd för grovt rån

Kvinnan som misstänks ha knivhuggit en man i bröstet är sedan tidigare känd av polisen.

2015 dömdes hon till fyra års fängelse för grovt rån.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, häktades på tisdagseftermiddagen av Blekinge tingsrätt.

Hon är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. Åtal ska vara väckt senast den 12 mars.

Hon greps natten till i lördags efter att en man hittats svårt skadad i ett trapphus i centrala Ronneby.

BLT har tidigare berättat om hur mannen fått djupa knivhugg i bröstkorgen och vid sidan av ryggen.

Och det här är inte första gången som kvinnan blir frihetsberövad misstänkt för ett grovt våldsbrott.

I november 2015 dömdes hon av Blekinge tingsrätt till fyra års fängelse för grovt rån. Tillsammans med två män ska hon ha rånat en äldre man i hans hem under sommaren 2015.

En av männen dömdes till 5,5 års fängelse för mordförsök och den andre till fyra års fängelse för grovt rån.

Den förstnämnde mannen ska ha tagit sig in till offret med hjälp av en yxa. Offret blev sedan fastbunden och misshandlad under tortyrliknande former. Bland annat ska han ha blivit knivskuren, slagen med en yxa samt fått bensin hällt över sig.

Kvinnan överklagade då sitt straff till hovrätten. Hon menade i överklagan att hon bara hade varit chaufför, på uppdrag av en av männen. Hovrätten slog dock fast tingsrättens dom utan ändringar.