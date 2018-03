Fullsatta hus när elever bjöd på musikal

Eleverna från kulturskolan beskriver en dag i skolan i sin musikal My Day - Mayday. Men föreställningen skildrar så mycket mer, som till exempel utanförskap men även vänskap.

Foto: Staffan Lindbom

Under lördagen fylldes salongen på Ronneby folkteater. Ett 40-tal elever från kulturskolan uppträdde då i konsertmusikalen My Day – Mayday. Eleverna har övat på sina respektive roller under lång tid och i tisdags, när kommunens alla skolar hade studiedag, passade de på att träna in i det sista.

Under premiären i fredags var det också fyllt till sista platsen och likaså under lördagens två föreställningar.

Det är sångpedagog Sofia Losell som står bakom idén till musikalen och producent är Magnus Björk, bleckblåslärare.

Foto: Staffan Lindbom

Eleverna som är mellan åtta och nitton år medverkade med dans, sång och musik. En av huvudrollerna hade Moa Petersson som spelade Agnes, som känner sig utanför i skolan, vilket också var den röda tråden genom föreställningen som varade i cirka 90 minuter.