Arbetsmiljöverket kräver åtgärder efter dödsolycka

Foto: Staffan Lindbom

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot Caritagården efter 24-åriga Saras död i juli i år.

Om inte vårdboendet ser till arbetsmiljöarbetet förbättras riskerar verksamheten föreläggande - eller förbud.

Den 2 juli i år dog 24-åriga Sara efter att ha blivit påkörd av en lastbil i utanför sitt hem på Caritagården i Backaryd, ett LSS-boende för unga kvinnor med autism. Efter händelsen gjorde Caritagården tre anmälningar till Ivo enligt lex Sarah samt en till Arbetsmiljöverket. Dessa gällde allvarliga händelser som utspelat sig på Caritagården under kvällen då Sara dog, men även under veckorna före. Under utredningen av LSS-boendet har de båda tillsynsmyndigheterna även begärt om att få ta del av BLT:s granskning av ärendet.

I början av september var Arbetsmiljöverket på plats i Backaryd för en inspektion och har där kommit fram till att det finns flera brister på Caritagården som behöver åtgärdas. Bland annat behöver rutinerna för introduktion av nyanställda och vikarier tydliggöras, avseende vilka risker som föreligger i arbetet. Myndigheten skriver i sitt beslut att Caritagården inte har säkerställt att alla vikarier har den utbildning och kunskap som krävs.

Det saknas också dokumenterade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbete samt finns ingen arbetsmiljöpolicy framtagen.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att de ”bedömer att ni inom er verksamhet inte har tillräcklig kunskaper inom arbetsmiljöområdet och är i behov av sakkunnig hjälp för att åtgärda de brister i er verksamhet som framgår av kravpunkter i denna skrivelse.”

Om Caritagården inte åtgärdar de brister som uppmärksammats av Arbetsmiljöverket riskerar vårdinstitutionen ett föreläggande eller förbud.