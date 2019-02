En 28-årig man blev under måndagen åtalad för brukande av falsk urkund. Mannen ska via e-post ha skickat in ett förfalskat examensintyg och betyg till Universitets- och högskolerådet när han sökte en utbildning i ett annat land.

Händelsen ska ha inträffat i mars 2017 och mannen förnekar till brott i förhör.