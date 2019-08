28-åringen misstänks för våldtäkt i Ronneby kommun under lördagen, då han även anhölls, under kvällen. Nu begärs han häktad. Förhandlingar sker vid Blekinge tingsrätt under eftermiddagen.

Våldtäkten ska ha skett i mannens hem, men enligt BLT:s uppgifter ska det inte handla om ett relationsärende.

