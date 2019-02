Det har varit inbrott på företaget EBP.

Där stals det verktyg och svetsar

Inbrottet ska ha skett någon gång under natten mellan söndag och måndag. Polisen har fått in en anmälan om inbrottet och stölden. Värdet på det stulna är okänt. Det är också okänt hur tjuven eller tjuvarna har tagit sig in i lokalen.