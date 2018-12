Stal 31 mikroskop och 3 julmust

Tjuvar tog vägen via taket när de bröt sig in på Högavångsskolan under jullovet. Utan att larmet startade lyckades de komma in i skolans biologisal där de fick med sig stöldgods av blandad sort. Skolan, som upptäckte inbrottet på annandag jul, har polisanmält att det saknas 31 mikroskop, en diabildsprojektor, tre julmust och en paket Piggelinglass.