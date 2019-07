På jakt efter fynden

Foto: Bo Åkesson

Det var trängsel kring repet när Gränums IF drog igång sin loppis.

När Rolf Jönsson höjde det var de första ivriga fyndsugna på väg in.

Ingen tvekan om att detta är ett av sommarens stora nöjen.

En av dem som var på plats direkt när loppmarknaden öppnade var Nogersundskillen Jack Bromihn. Hade hittat två mindre bord. Jack gillar att gå på loppisar.

– Men min pappa går oftare, säger han.

Foto: Bo Åkesson

Pappan, Johan Bromihn, var nog ivrigast att ta sig under repet som spärrade av loppmarknaden innan öppningsdags. Han for snabbt in i rotundan, där det bland annat såldes glas, julprydnadssaker, lampor, kaffekannor och porslin.

När BLT haffade honom var han redan ute bland möblerna. Johan höll en hög hastighet och svepte över området med blicken för att se om det finns något passande att plocka hem.

– Jag älskar det! Man hittar det man inte kan hitta på andra ställen, och till ett vettigt pris, säger Johan.

Han brukar ofta gå på loppis, men hade aldrig varit i Gränum innan. En liten skylt fick honom att svänga av till byn för att fynda.

Foto: Bo Åkesson

Under tiden fortsatte bilarna att rulla in, så att dammet rök från idrottsplatsen. Rolf Jönsson skyndade på bilisterna. De fick inte bli stående och blockera vägen.

– I fjol kom det 700 personer, men det kan komma upp till 1 000 personer säger han.