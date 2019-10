Nu ska Blekinges bästa fickparkerare utses

Foto: P4 Blekinge

På torsdag är det dags. Då får Olofström chansen att visa upp att det är här som Blekinges bästa fickparkerare finns.

Uppgiften är tuff. För att slå förra årets vinnare Hanna Erixon från Mörrum ska man komma under sex sekunder och sex hundradelar innan bilen står i luckan.

Fram till klockan 15 på torsdag är det alltså läge för hårdträning. Men då öppnar Radio P4 Blekinge deltävlingen i Olofström på Nya torget.

Under förra årets kampanjveckor till förmån för Världens barn var det Karlskrona och Karlshamn som fick chansen att tävla om mästartiteln i fickparkering, och i år är det Ronneby och Olofström.

Under några veckor samlar Sveriges samtliga 25 P4-kanaler in pengar till Världens barn, och i Blekinge har man satsat just på radiosportens succékoncept med fickparkering.

För att få starta i tävlingen krävs ett giltigt körkort samt en gåva till Sveriges barn på minst 100 kronor.

Priset: Ära och berömmelse samt glädjen över att få ge en gåva. Och vem skulle inte vilja ha den här mästartiteln att skryta med som ”okänd talang”!