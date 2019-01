Naturvårdsplan måste bli tydligare

Foto: Lars-Åke Green

Årets sista kommunfullmäktige tog inget beslut om ny naturvårdsplan. Den skickades tillbaka till utredarna i kommunhuset för att göra den tydligare. Bland annat större tydlighet kring friluftsplanens mål och vad som innefattas i begreppet ”kommunens mark”.

- Invändningarna var befogade, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande, Kjell-Åke Karlsson (s).

– Det finns en otydlighet i skrivningen och därför återremitterar vi ärendet.

Oklarheter är bland annat vad skrivningen ”kommunens mark” innebär. Enbart kommunalt ägd mark eller en generell beteckning över all befintlig mark i Olofströms kommun; ska privat såväl som kommunal mark gå att nyttja?

Foto: Simone Hansen

Inte heller stod det helt klart vad som är underlaget till det målprogram som fullmäktige ska fatta beslut om. Det vill säga själva planen för kommunens friluftsprogram, som sedan ska ligga till grund för handlingsplanen som skapas av förvaltningen.

På förvaltningen dit hela bibban om den kommande friluftsplanen skickades tillbaka jobbar man för fullt för att kommunstyrelsen den 15 januari ska kunna ta ett nytt beslut.

– Det är förhoppningen, säger Jesper Andersson, just nu håller vi på att sammanställa synpunkterna vi fått in från allmänheten om naturplanen. Det har kommit in femton stycken.

Kan du ge ett exempel?

– Ekerydsskolan vill att ”skolskogen” vid Ekerydsplan skrivs in i underlaget. De har använt området och vill fortsätta att göra det.

Återremissen berodde på otydligheter i texten?

– Ja, vi förtydligar vad som är friluftsprogrammets mål och vad som är underlag. Underlaget är det stora dokumentet och inget kommunen förbinder sig vid. Programmet är fjorton punkter av nationella naturvårdsmål, som vi anpassat till fjorton lokala naturvårdsmål.

Jesper Andersson förklarar att programmet kartlägger tillgångar, behov av underhåll och förbättringar samt nya anläggningar med utgångspunkt från den tjocka luntan om Olofströms kommuns friluftsresurser.

– Sedan gör vi upp en handlingsplan och som tas upp på chefsnivå.

När eller om de av tjänstemännens beslutade åtgärder ska verkställas tas ett nytt politiskt beslut. Som till exempel att bygga en bro över Halen.

Fanns det oklarheter om att all mark även den privata skulle innefattas i programmet?

– Det handlar enbart om kommunal mark. Men det kan ske samarbete med privat ägare.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Men även andra invändningar fanns

Mats Sigfridson (c) ansåg att skrivningen i underlaget till friluftsprogrammet inte klart nog markerade att det även finns skyldigheter när det kommer till allemansrätten och att det behövs ett skydd mot privata kommersiella intressen som exploaterar allemansrätten med diverse affärsaktiviteter.

Kjell-Åke Karlssons har inget att invända mot resonemanget, men han tror däremot inte att det är möjligt att skriva in detta i en friluftsplan.

– Men vi ska titta på om det går att skriva in. Men företag måste ha avtal med markägaren.

Ytterligare en invändning fanns och den gällde rivning av dämmen. Centern anser att skrivningen är motsägelsefull; eftersom den å ena sidan anser att magasinering i sjöar och våtmarker bidrar till att minska risken för torka och översvämningar. Samtidigt som dokumentet förklarar att oreglerade vatten ger naturlig variation av vattennivån.

Hur vill kommunen ha det, frågar sig Sigfridsson och anför beslutet om att riva dammen i Immeln som exempel.

Dammen i Immeln har länge varit en infekterad fråga. Det är framför allt länsstyrelsen som vill riva gamla kvarnar och dämmen, medan andra intressenter vill bevara, inte minst ur kultursynpunkt. Beslutet om Immeln är just nu uppe i domstol.

– Centern vill att vi absolut inte ska återställa, men det är länsstyrelsen som bestämmer inte kommunen, säger Kjell-Åke Karlsson.