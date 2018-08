En man i 45-årsåldern har anmält ofredande efter att en kvinna i 55-årsåldern tutat utanför hans hus två gånger per dag under fem veckors tid. Mannen förklarar att tutandet inte upphör på helger utan att kvinnan kör förbi två gånger per dag.

Mannen har bett kvinnan att sluta med tutandet men hon vill inte.