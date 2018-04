Aprilskämtet som många gillade

Foto: Privat

Hallå där Sebastian Johannesson, som ansvarar för Facebookgruppen ”Vad händer i Olofström?”. Du bjöd gruppens medlemmar på ett riktigt aprilskämt när du meddelade att du skulle lägga ner gruppen.

– Ja, jag ville väl se hur reaktionerna blev.

Och hur blev de?

– Det var säkert 20 som skrev att de absolut ville att gruppen skulle fortsätta, och två hörde av sig och sa att de kunde ta över gruppen. På kvällen, när jag avslöjade att det bara var ett aprilskämt, fick jag ungefär 60 gillamarkeringar.

Hur länge har gruppen funnits? Och varför startade du den?

– Jag startade den för lite mer än två år sedan. Jag ville samla information om vad som händer här i vår lilla by. Och i dag har gruppen snart 5 000 medlemmar.

Trodde du att det skulle bli så många?

– Nej, jag trodde max 1 500. Men det är kanske lättare att engagera folk i en liten stad, där alla känner alla.

Hur mycket tid lägger du ner på sidan?

– Det blir nog en halvtimme-timme per dag. Jag studerar just nu till undersköterska så jag har möjlighet att gå in då och då under dagarna.

Vilka inlägg engagerar mest?

– Det är nog evenemang eller när någon till exempel gjort någon insats för andra människor. Flera sådana inlägg har fått säkert 200-300 gillamarkeringar.

Blir det ett nytt aprilskämt nästa år?

– Man vet aldrig. Men det var väldigt positivt att få så många reaktioner.