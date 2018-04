Bröt sig in via stege och stuprör

Inbrottstjuvarna tog till stege och stuprör för att ta sig in i huset. Där kom man över 15 000 kronor i kontanter.

Det var på Västra Storgatan under måndagen som inbrottet skedde. Först ska de ha försökt ta sig in via ytterdörren. När inte det gick, tog man fram en stege - och klättrade vidare upp till andra våningen med hjälp av ett stuprör.

– Tre personer ska ha setts på platsen, säger Bengt Jeppsson vid polisen i Karlshamn.

Ett vittne har även hört en ruta krossas. Inne i bostaden har 15 000 kronor stulits, enligt den polisanmälan som en ung man gjort.