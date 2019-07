Foto: Frederick Elmes/AP/TT

Jim Jarmuschs zombiefilm "The dead don't die" får sin nordiska premiär på Way Out West, skriver festivalen i ett pressmeddelande. I rollerna syns stjärnor som Bill Murray, Adam Driver och Cloë Sevigny.

Dokumentärfilmen "Hail Satan?" som handlar om den satanistiska rörelsen får även den nordisk premiär.

Andra filmer som lagts till på filmprogrammet är bland annat Levan Akins "And then we danced", "Blindeed by the light" av Gurinder Chadha och "Beats" av Brian Welsh.