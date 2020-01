Zlatans sista och svåraste uppdrag?

Foto: Spada/LaPresse/AP/TT

Miljön, människorna, maten – och med minnen från två av hans finaste år i karriären.

Zlatan Ibrahimovic är tillbaka där han trivs som bäst, i klubben och staden han inte ville lämna.

Vad väntar den här gången i Milan och Milano?

Ibrahimovics sista (?) utmaning är förmodligen också den svåraste.

Det är lika bara att slå fast direkt. Ibrahimovics återkomst lyfter dramatiskt intresset för Milans ligamöte med Albin Ekdals Sampdoria på måndag.

Över 60 000 biljetter är redan sålda på San Siro, en bra bit över Milans säsongssnitt hittills på runt 53 000 åskådare. Försäljningen lär inte gå sämre av de rykten och tidningsuppgifter som säger att Ibrahimovics medverkan blir mer än en artig presentation.

Ibrahimovic spelade 45 minuter – och gjorde ett mål – när Milan sparrade mot Serie D-laget Rhodense i fredags.

Han imponerade på Rhodenses tränare Gabriele Raspelli.

– Ibrahimovic gjorde ett mycket starkt intryck på mig. Han spelade 45 intensiva minuter. Pratade med sina lagkamrater, gav dem råd. Han såg inte ut som en spelare som inte har spelat matcher på två månader. Han är redan redo att spela, säger Raspelli till Milannews.it.

Tröja 21 på planen?

På söndag eftermiddag håller Milans tränare Stefano Pioli en presskonferens på träningsanläggningen Milanello. Han lär få åtskilliga frågor om han tänker spela Ibrahimovic direkt som central anfallare i ett 4–3–3-system.

Frågan är vad han ger för svar.

Själv deklarerade Ibrahimovic på fredagens presskonferens att han är redo att omedelbart kliva in med nummer 21 på ryggen.

– Det viktiga är att nu är jag här igen, jag kommer att göra allt för att förbättra saker. Milan är mitt hem. Jag älskar klubben och kommer att göra allt för att hjälpa den. Milan hjälpte mig att få tillbaka spelglädjen efter tiden i Barcelona.

Supportrarna längtar efter framgångar. Men vad kan Zlatan ge? Vid 38 fyllda, på upploppsrakan i sin enastående karriär?

När han mot sin vilja lämnade för Paris SG 2012 var det en – som han bidrog stort till – vinnarkultur han tog avsked av. Nu? Klubben är elva i ligan, utan de världsstjärnor som var hans träningskompisar på Milanello för åtta år sedan.

Sentimentalitet finns inte i elitfotbollen. "Jag är inte här som en maskot", som han påpekade i fredags. Zlatan har fått ett tydligt uppdrag, annorlunda det han hade under Massimiliano Allegri 2010–2012.

Leda och lära ut

Då skulle han vinna titlar åt klubben. Nu ska han leda och lära ut. Mana på, med all sin erfarenhet sprida kunskap om vad som krävs för att lyckas. Det blir förmodligen det sista han gör i elitfotbollen, men kan han hjälpa Milan ut ur misären ger det honom kanske ett eftermäle större än det när han vann Serie A med klubben 2011 och skytteligan 2012.

Zlatan Ibrahimovic har återvänt till något som är långt från vad det var. Den sportsliga nedgången har gått hand i hand med de sämre finanserna.

Milans tränare efter Allegri (sparkad 2014) fram till dagens Stefano Pioli? Mauro Tassotti, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi, Gennaro Gattuso och Marco Giampaolo – många fina namn som spelare men som bossar på San Siro blev de kortvariga.

Tränarkarusellen fick snurr av den allmänna oron i klubben. Mångårige ägaren och ordföranden Silvio Berlusconi hamnade i svåra ekonomiska bekymmer redan 2011. Det var därför Ibrahimovic såldes till PSG.

Han var bara en av många som försvann när klubben kapade kostnader.

Ägarbyten

Ett investmentbolag i Luxemburg, styrt av kinesen Li Yonghong, köpte nära 100 procent av aktierna från Berlusconis bolag Fininvest i april 2017.

Nytt kapital pumpades in i det ekonomiskt blödande Milan, men det var med lånta fjädrar Yonghong & Co köpt klubben för cirka 700 miljoner dollar. En stor del av finansieringen – via lån – stod hedgefonden Elliott Management Corporation för.

När Li Yonghong i tid inte klarade att betala tillbaka delar av de runt tre miljarder kronor han lånat, tog långivaren över Milan i juli 2018.

I ett uttalande stakade Elliott Management ut kursen för sitt engagemang i klubben: "Visionen för Milan är enkel, att skapa finansiell stabilitet och sund förvaltning, att uppnå långsiktig framgång genom att fokusera på grunderna och se till att klubben är välkapitaliserad och att driva en hållbar verksamhetsmodell som respekterar Uefas Financial Fair Play-regler".

Efter flera år av stora underskott nekade Uefa Milan spel i Europa League, men klubben vann delvis en överklagan hos Cas (idrottens skiljedomstol). Klubben får spela i de internationella cuperna men kravet är ett positivt eget kapital senast 30 juni 2021.

Fakta Fakta: AC Milan Bildad: 1899 av engelsmannen Herbert Kilpin. Arena: Historiskt och fortfarande i folkmun San Siro. Det officiella namnet är Giuseppe Meazza-stadion. Publikkapacitet: 80 018. Träningsanläggning: Milanello. Sportchef: Paolo Maldini. Fotbollschef: Zvonomir Boban. Tränare: Stefano Pioli. Främsta meriter: Italienska mästare 18 gånger, senast säsongen 2011/2012. Italienska cupmästare fem gånger, senast 2002/2003. Vinnare av Europacupen/Champions League sju gånger, senast 2006/2007, vinnare av cupvinnarcupen två gånger. Världsmästare för klubblag fyra gånger. Kuriosa: Har ligarekordet i antal matcher utan förlust, 58 matcher mellan 1991 och 1993. Paolo Maldini spelade 629 matcher i Serie A – även det ett rekord. Aktuellt: En storklubb på dekis. Ligger elva i ligan, bara sju poäng från nedflyttningsstrecket och med 14 poäng upp till en Champions League-plats. Frågan: Kan Zlatan Ibrahimovic hjälpa klubben att hitta rätt riktning? Visa mer...