Zara Larsson: Allt jag sa blev en rubrik

Fakta

Zara Larsson föddes 1997 i Stockholm. Som tioåring vann hon TV4:s "Talang".

2013 gavs ep:n "Introducing", med huvudsingeln "Undercover", ut. 2014 kom albumet "1", 2017 "So good" med låtar som "Lush life" och "Never forget you". Hösten 2018 släpptes första singeln från ett kommande, ännu icke namngivet album, "Ruin my life". I år har låtarna "Don't worry bout me" och "Wow" släppts.

Zara Larsson har även blivit känd för sitt sätt att ta ställning i frågor som rör jämställdhet. Hon kritiserades tidigare i år då hon blev mobilföretaget Huaweis ansikte utåt. Företaget anklagats för att möjliggöra spioneri från kinesiska myndigheter.