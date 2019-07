Woody Allen förtjust i Trump-satir

Foto: Luca Bruno/AP/TT

Donald Trump har varit föremål för allsköns imitationer och satir. Regissören Woody Allen välkomnar tilltagen och kallar det "den bästa satiriska humorn i USA på flera år".

– Ibland gör den nervösa spänningen under pågående svåra händelser att människor skrattar lättare, sade Woody Allen vid en presskonferens i San Sebastián, Spanien, där han under onsdagen börjar spela in en kommande film, med bland annat Christoph Waltz och Gina Gershon i rollerna.

Woody Allen har under lång tid anklagats för att ha förgripit sig på sin adoptivdotter Dylan Farrow i början av 90-talet. I Spanien fick regissören frågan om han planerar att sluta arbeta på grund av anklagelserna – som han ihärdigt har nekat till. Allen svarade att hans filosofi alltid har varit att fokusera på jobbet.

– Jag kommer antagligen dö mitt under en filminspelning.