Way Out West öppnar med Jens Lekman

Foto: Claudio Bresciani / TT

Way Out West i Göteborg presenterar sin sista bokning, bara en dag innan festivalen drar i gång. Det är Göteborgssonen och indiepop-legendaren Jens Lekman som hoppar på festivaltåget. Dessutom inleder han hela Way Out West med sin spelning på Linnéscenen.

"En svensk popinstitution. Ett sant original och en av de mest begåvade låtskrivarna som finns. Till vår stora glädje kan vi nu addera Jens Lekman till Way Out West-uppställningen och Linnéscenen", skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Jens Lekman kommer att framträda endast kompad av en trummis. Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 8–10 augusti. Bland årets artister finns Stormzy, The Cure, Solange och Zara Larsson.