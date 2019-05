Videokonstnären Arthur Jafa prisad i Venedig

Fakta

Biennalen i Venedig är en kulturorganisation som grundades 1895. Den arrangerar flera utställningar, som alla tillhör världens viktigaste i sina kulturområden. Ibland har den kallats för konstens OS eftersom de nationella paviljongerna bedöms av en jury som korar biennalen bästa paviljong.

Vid sidan av de nationella paviljongerna visas också en internationell utställning vars verk den här gången är uttagna av den amerikanska kuratorn Ralph Rugoff, till vardags chef för Haywardgalleriet i London.

79 konstnärer medverkar i den internationella utställningen "May you live in interesting times". Det är en samtida utställning och alla verk är gjorda efter 2010.

Den Nordiska paviljongen, som drivs gemensamt av norska, svenska och finska staten, kureras i år av det finska museet Kiasma. Temat är "Weather report: forecasting future" och tar fasta på klimatförändringarna. Inbjudna konstnärer är finländska duon Janne Nabb och Maria Teeri, norska Ane Graff och svenska Ingela Ihrman.

Källa: TT, AFP