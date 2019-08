Foto: Adam Ihse/TT

Aden x Asme från Hammarkullen i Göteborg skildrar en brutal verklighet med smittsamma hits. På knappt två år har de blivit några av Sveriges mest hajpade rappare.

Aden Hussein och Asme Tsigabu är båda födda 1996 och har känt varandra "sedan dagis". De avslutar ofta varandras meningar. Inte minst när de pratar om Hammarkullen.

– Det är viktigt för oss att visa att vi är härifrån och att det är hemma. Folk här ser på oss på samma sätt som innan musiken, säger Aden.

– De pushar oss, man får inte glömma bort var man kommer ifrån, säger Asme.

Duon beskriver miljonprogramsförorten som en komplex plats där folk som har lite att förlora tar stora risker.

– Vi har kommit från botten, sedan har vi fått något stort att förlora. Men det är sällsynt, säger Aden.

Gästar Stormzy

Aden x Asme inspirerades av afrobeats och Storbritanniens hiphopsound som nådde ett slags peak runt 2017–2018. Nyligen samarbetade duon med Stormzy på en remix av hitten "Vossi bop" och gästar även Londonrapparen på scen under festivalen Way Out West.

Likt flertalet svenska samtida rappare har duon många texter om skjutvapen. Exempelvis på "Stora", där de rappar: "Vart blev han skjuten, huvud axlar knä och tå".

Som en motreaktion till vapenvåldet i många svenska förorter släppte nyligen veteranrapparna Ison och Fille en uppmärksammad ny version av sin låt "Lägg ner ditt vapen" (2006). Aden och Asme håller med om budskapet men säger att de skildrar verkligheten ur ett annat perspektiv.

– Vi uppmuntrar inte folk att ta upp vapen. Det är inte det vi försöker säga, vi bara speglar det vi har sett, säger Asme.

Aden fyller i:

– Vi berättar varför grabbar tar upp vapen.

Glada känslor skiftar snabbt

Tidigare i sommar släppte duon sitt debutalbum "12 till 12" på Warner men lyckades innan dess få miljonpublik på Youtube utan något skivbolag, med låtar som "Kasse" och "Online".

Många av duons texter beskriver en rå verklighet med våld, droger och kriminalitet. Innehållet kontrasteras ofta med ett positivt och dansvänligt sound.

– Vi visar glada känslor samtidigt som vi pratar om de här grejerna för att det skiftar så lätt. Det behöver inte vara en arg person som springer runt och gör dumheter. Det kan vara en väldigt glad person som är ödmjuk och verkar vara den öppnaste som finns, men vad den gör om dagarna eller hur den personen lever kan vara helt annorlunda, säger Aden.

Fakta Fakta: Aden x Asme Aden Hussein och Asme Tsigabu är båda födda 1996 och kommer från Hammarkullen i Göteborg. Tillsammans utgör de hiphopduon Aden x Asme. De musikdebuterade 2017 med låten "Bonnie & Clyde" och fick sitt genombrott senare samma år med låten "Kasse". Just nu är de aktuella med debutalbumet "12 till 12" som släpptes den 12 juni. Visa mer...