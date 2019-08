Värmerekord på Grönlands inlandsis

Foto: Brennan Linsley/AP/TT

Det har varit ovanligt varmt på det grönländska istäcket de senaste dagarna. I torsdags sattes ett nytt temperaturrekord, plus 2,7 grader Celsius. Redan på fredagseftermiddagen slogs det när 4,7 grader noterades.

Siffrorna kommer från institutet DMI:s väderstation vid Summit, på 3 202 meters höjd.

De höga temperaturerna betyder också att stora mängder is smälter. Enligt Danmarks TV2 har det de senaste dagarna smält mellan tio och elva miljarder ton is per dag. Det är mer än dubbelt så mycket som normalt.

Klimatforskare Sebastian Mernild vid Nansen-centret i norska Bergen förklarar att de höga temperaturerna beror på att värmeböljan i Europa har rört sig norrut. Extrema väderhändelserna, som blivit vanligare de senaste åren, är de första indikationerna på klimatförändring, säger han.

Medeltemperaturen vid Summit i juli brukar ligga på minus 12,2 grader. I år var den minus 9 grader, enligt Danmarks Radio.