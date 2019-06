Var går gränsen för vad kroppen tål?

Foto: Jessica Gow/TT

Vi människor kan springa, simma eller cykla i flera mil. Dessa prestationer är dock förhållandevis kortvariga och tär på kroppens reserver. Men finns det en gräns för hur mycket vi klarar vi av, om kroppen ska vara i balans?

För några veckor sedan deltog tusentals löpare i Stockholm Marathon och sprang 4,2 mil. Ännu värre så är Race Across the USA där oförskräckta löpare springer ett maratonlopp om dagen sex dagar i veckan i flera månader, för att på så vis och under 140 dagar ta sig hela vägen från Kalifornien till Washington DC.

Men finns det någon bortre gräns för människans fysiska prestationsförmåga, om vi vill kunna hålla på längre än några timmar? Hur mycket klarar vi människor – egentligen – av?

Ja, det finns en gräns. Det säger forskare vid Duke University i USA, bland annat efter att ha studerat deltagare i Race Across the USA och andra elitsatsningar, som cykelloppet Tour de France.

Extrema förhållanden

Resultatet, som nyligen publicerades i Science Advances, visar att denna gräns går någonstans vid 2,5 gånger ämnesomsättningen vid vila, vilket motsvarar cirka 4 000 kalorier per dag för en normalstor person.

Under extrema förhållanden, som ett maratonlopp, kan vi människor gå långt bortanför denna gräns. För under ett enstaka maratonlopp bränner en människa i snitt 15,6 gånger sin egen ämnesomsättning i vila. För en deltagare i Tour de France är motsvarande siffra 4,9 och för en person som försöker ta sig över Antarktis is är den 3,5.

Men en sådan energiförbränning är inte hållbar i längden, konstaterar forskarna. Inte för att hjärtat eller lungorna säger stopp – utan tarmarna.

Som vid en graviditet

Under exempelvis ett maratonlopp förbränner löparen inte bara sina "normala" energidepåer, utan också sina reservdepåer bestående av både muskler och fett, något som inte är hållbart i långa loppet. Därför blir det kroppens förmåga att tillgodogöra sig kalorier som blir avgörande om dess system ska kunna förbli i balans, och i så fall kan energiförbrukningen som mest vara 2,5 gånger ämnesomsättningen vid vila, enligt forskarna.

– Du kan göra riktigt intensiva saker i ett par dagar, men om du vill hålla på längre så måste du varva ner, säger en av forskarna bakom studien, Herman Pontzer vid Duke University, till BBC News.

Forskarna mätte även energiförbrukningen under kvinnors graviditet och såg då att denna som mest är cirka 2,2 gånger ämnesomsättningen i vila. Det vill säga inte långt ifrån vad forskarna kallar vår bortre uthållighetsgräns.