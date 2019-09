Vägen vidare mot brexit – eller inte

Foto: Jeremy Selwyn/AP/TT

Brexit utan avtal eller ännu en förlängning? Omförhandling eller nyval eller både och?

Här är vägarna som Storbritannien väljer mellan för att komma ut ur brexitdimman.

Rakt ut över stupet

Än så länge leder huvudspåret mot att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal den 31 oktober. Om inte det kroniskt oeniga brittiska parlamentet kan enas om något annat blir det vad som sker, även om båda sidor varnat för allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Ett nytt avtal

Premiärminister Boris Johnson hoppas att EU ska vika sig och gå med på ändringar i det framförhandlade utträdesavtalet för att få bort framför allt den så kallade nordirländska nödlösningen – som brittiska kritiker anklagar för att ta bort hela vitsen med utträdet. Tills vidare säger dock EU enat och envist nej till en omförhandling.

Ännu en förlängning

Oppositionen i underhuset hoppas få igenom krav på att be EU om förlängd förhandlingstid, kanske ända fram till i vår. I så fall krävs hjälp från de konservativa ledamöter som absolut inte vill se ett avtalslöst utträde. Kravet kan ges i form av en deadline, där Johnson får på sig till mitten av oktober att ordna ett avtal som alla kan acceptera.

Ja till det gamla avtalet

Underhuset har hittills tre gånger om röstat nej till det avtal som EU och Storbritannien förhandlat fram under Theresa Mays tid som premiärminister. Förslaget kan dock knappast läggas fram på nytt, utan en rejäl förändring.

Nyval

Trots ett ovisst opinionsläge tycks varken regeringen eller oppositionen ha något emot ett nyval. Men hinner man i så fall med det före den 31 oktober? Och vad händer annars? Främst brexitmotståndarna oroas över att man under tiden helt enkelt halkar ut ur EU.

Ny regering

Rent tekniskt kan den nuvarande konservativa regeringen förlora en förtroendeomröstning och ersättas av någon form av koalition under Labourledaren Jeremy Corbyn. Även oppositionen är emellertid splittrad – och i så fall blir det sannolikt bara för att be om förlängd tid från EU under tiden som man förbereder nyval.

Ny folkomröstning

Labour har lovat att låta folket välja på nytt – men bara om man vinner nästa val. Vilka alternativ som då ska ställas mot varandra är heller inte givet.