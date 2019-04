Vaccin mot malaria testas i stor skala

Foto: Karel Prinsloo/AP/TT

För första gången på decennier inleds nu ett storskaligt försök att vaccinera mot malaria. I Malawi, Kenya och Ghana ska barn under två år skyddas mot den fruktade sjukdomen som varje år kräver nästan en halv miljon människors liv.

Det nya vaccinet, som går under namnet RTS,S, tränar immunförsvaret att känna igen och attackera malariaparasiten som sprids av myggor.

År 2017 smittades 219 miljoner människor av malaria samtidigt som 435 000 personer dog av sjukdomen. Mer än 90 procent av dem bodde i Afrika, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Barn under fem år löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och de flesta som dör av malaria är just barn.

"Rädda tiotusentals liv"

Något heltäckande skydd tack vare det nya vaccinet är det dock inte tal om. Tidigare studier har visat att skyddseffekten av RTS,S ligger på runt 40 procent.

– Ett vaccin som är högeffektivt, 90 procent eller så, finns inte i sikte just nu. Men det här vaccinet visar att det går att göra ett vaccin mot malaria. På så sätt kommer det att bana väg (för andra vacciner), säger Mary Hamel vid WHO enligt public servicekanalen BBC.

Vaccinet måste ges i fyra doser med en månads mellanrum för de tre första doserna. Den fjärde sprutan tas 18 månader senare. Forskarna hoppas att vaccinet, tillsammans med nät och insektsmedel, ska leda till att antalet barn som drabbas och dör till följd av sjukdomen minskar avsevärt.

"Vi har sett stora framsteg med hjälp av sängnät och andra åtgärder för att kontrollera malaria, men dessa framsteg har nått vägs ände. I vissa områden har de till och med gått tillbaka, varför vi behöver nya lösningar för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Det här malariavaccinet har potential att rädda tiotusentals barns liv", säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, i ett pressmeddelande.

Tre decennier

Vaccinationerna startar i Malawi i dagarna, ett land som hade runt fem miljoner bekräftade malariafall år 2017. Om några veckor kommer vaccinationer med RTS,S även att inledas i Kenya och Ghana. Dessa länder har valts för att de redan har stora program för att stoppa sjukdomen med andra åtgärder. Målet är att nå 360 000 barn per år i de tre länderna.

Vaccinet har utvecklats av läkemedelsföretaget GSK, en process som tagit hela 32 år.