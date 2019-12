Uppgifter: Kulusevski "mycket nära" Juventus

Foto: Serena Campanini/AP/TT

Dejan Kulusevski är stekhet på transfermarknaden.

Nu uppger flera italienska medier att den svenske talangen är aktuell för Juventus.

Enligt Sky Sport har 19-åringen erbjudits ett femårskontrakt av Serie A-jätten.

Trots att Parmas sportchef, Daniele Faggiano, vid upprepade tillfällen har slagit fast att Dejan Kulusevski blir kvar i klubben fram till säsongens slut – då hans låneavtal går ut och han väntas återvända till Atalanta – fortsätter ryktena att hagla kring den 19-årige stortalangen.

Den här gången är det både italienska Sky Sport och La Gazzetta dello Sport som uppger att Juventus är närmast att knyta åt sig den nyblivne svenske landslagsspelaren.

Serie A-jätten uppges vara beredd att betala mer för Kulusevski än Inter, som varit klubben som svensken tidigare främst kopplats samman med. Enligt La Gazzetta dello Sport kräver Atalanta 40 miljoner euro, motsvarande knappt 420 miljoner kronor, för spelaren – en summa Juventus ska vara villig att betala.

Sky Sport skriver å sin sida att Juventus redan nu är redo att erbjuda Kulusevski ett femårskontrakt och att en övergång är "mycket nära". Planen ska vara att antingen slussa in honom i det stjärnspäckade laget, med Cristian Ronaldo och Co, redan nu – eller låna tillbaka honom till Parma där han gjort fyra mål på 17 framträdanden under säsongen.