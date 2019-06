Fifapamp utreds – förhörd i Paris

Foto: Abdeljalil Bounhar/AP/TT

Ahmad Ahmad, ordförande för det afrikanska fotbollsförbundet och viceordförande i Internationella fotbollsförbundet Fifa, har tagits in till förhör i Pars. Det bekräftar Fifa, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Ahmad utreds för både korruption och sexuella trakasserier. Bland annat ska Ahmad ha tvingat det afrikanska fotbollsförbundet att köpa utrustning och kläder via ett franskt företag – i stället för direkt av tillverkaren. Dessutom till överpriser.

"Fifa känner inte till några detaljer i den här utredningen och kan därför inte lämna några specifika kommentarer", säger Fifa i ett uttalande.

Under onsdagen höll Fifa sin kongress i just Paris – och under fredagen inleds fotbolls-VM i staden.

2015 rullades en stor korruptionsskandal inom Fifa upp, vilket bland annat ledde till att den dåvarande ordföranden Sepp Blatter och Michel Platini, ordförande för Europeiska fotbollsförbundet Uefa, stängdes av i åtta år.