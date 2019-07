Ung De Niro i "The Irishman"-trailer

Foto: Niko Tavernise/Netflix/AP

Den första trailern till Martin Scorseses kommande film "The Irishman" har släppts. I rollen som torpeden Frank Sheeran syns Robert De Niro, som med teknikens hjälp gjorts betydligt yngre.

Även Al Pacino, i rollen som Jimmy Hoffa, och Joe Pesci i rollen som maffiabossen Russell Bufalino, syns .

"The Irishman" har varit i görningen sedan 2010. Manuset bygger på Charles Brandts bok "I heard you paint houses", som skildrar Frank "The irishman" Sheerans livsöde. Sheeran var en facktjänsteman som anklagades för att ha kopplingar till familjen Bufalinos brottssyndikat i Pennsylvania. Han ska också ha erkänt inblandning i både mordet på president John F Kennedy och fackbasen Jimmy Hoffas försvinnande.

Filmen är producerad av Netflix och kommer att få världspremiär på New Yorks filmfestival den 27 september, enligt .