Tung strafförlust för Lundqvists Rangers

Foto: Corey Sipkin/AP/TT

Henrik Lundqvist släppte in fem mål under ordinarie tid. Ändå föll hans New York Rangers "bara" med uddamålet, 5–6, hemma mot Florida efter straffar i NHL.

Den svenske målvaktsstjärnan har hyllats för sitt spel i de senaste matcherna – Rangers hade två raka segrar inför söndagens ishockeymatch – men 37-åringen lyckades inte stå pall när det skulle avgöras i Madison Square Garden.

Amerikanske Vincent Trocheck överlistade Lundqvist i den tredje omgången och sköt segern till gästerna.

Innan dess hade Rangers haft ledningen tre gånger under ordinarie tid. Chris Kreider satte 5–4 i powerplay i slutet av den andra perioden men gästerna kom tillbaka och tog matchen till förlängning sedan Brian Boyle kvitterat till 5–5 drygt sju minuter in i tredje.

Totalt stoppade Henrik Lundqvist 30 av 35 skott.

Hans Rangers ligger tolva i den östra konferensen efter 15 spelade matcher.