Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Neil Peart, trummis i kanadensiska rockbandet Rush, har avlidit, rapporterar Rolling Stone. Han fick hoppa in i bandet efter att originaltrummisen John Rutsey hade lämnat 1974. Tillsammans med bandkollegorna Alex Lifeson och Geddy Lee spelade han in albumet "Fly by night" året därpå.

Hans förebild inom musiken var The Who-trummisen Keith Moon. Neil Peart fick besked om att han hade en hjärntumör 2015 och lämnade då turnélivet och bandet. Han avled i sviterna av sjukdomen, 67 år gammal.