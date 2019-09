Trotjänare matchvinnare i bottenmötet

Foto: Anders Wiklund/TT

Christer Gustafsson har åkt in och ut ur Sirius trupp och startelva den här säsongen.

På fredagen avgjorde 31-åringen när Sirius vann det ångestladdade bottenmötet mot Falkenberg med 2–0 på hemmaplan.

Det var två lag pressade att vinna, bryta trender och ta poäng som möttes på konstgräset i Uppsala.

Sirius hade inför mötet bara tagit poäng i tre av säsongens hemmamatcher – två vinster i april respektive maj samt ett kryss i början av juli.

Falkenberg hade å sin sida inte vunnit en enda bortamatch i år och det blev ingen vinst nu heller. Det satte Uppsalalagets trotjänare Christer Gustafsson stopp för med – aningen oväntat – mål för tredje matchen i rad.

Gustafsson gjorde bara tre mål på 23 matcher förra säsongen, och hans första för i år kom mot Örebro så sent som den 24 augusti, tolv minuter efter att han hade blivit inbytt.

Mål nummer två kom borta mot Elfsborg i matchen därpå, då ”CG” fick spela från start. Det målet innebar oavgjort och en poäng för Sirius.

Perfekt träff

Mot Falkenberg blev utdelningen ännu bättre då Gustafsson, återigen i startelvan, lade grunden till den viktiga segern genom att kruta in 1–0.

En halvtimme hade gått av matchen när Elias Andersson spelade fram bollen till Philip Haglund som skarvade vidare i sidled samtidigt som Gustafsson kom löpande och med en perfekt träff skickade bollen rätt upp i det första krysset.

– Skönt, vi behövde verkligen det målet. Det var en sådan träff som inte kändes på foten. Det var fint tillbakaspel av Philip, jag kom bra till på bollen. Det såg kanske svårt ut men det var enkelt att få till ett fint skott där, sade Christer Gustafsson till C More i halvtid.

Andrum i bottenstriden

Sirius har haft svårt att hålla i ledningar i år och Falkenberg hade ett par fina chanser i första halvlek och en riktig rysarchans i andra där Robin Östlind sånär nickade in en kvittering men förnekades måljubel då Lukas Jonsson sträckte ut och styrde undan bollen med fingertopparna.

Resan hem blev sedan ännu tyngre för gästerna då hemmalaget kunde öka på till 2–0 via ett självmål av Falkenberg i den 60:e minuten. Siriusanfallaren Philip Haglund tunnlade Tobias Karlsson när han lade in bollen i straffområdet till Elias Andersson, som dock inte noterades för målet då Falkenbergs Jacob Ericsson rensade så olyckligt att bollen studsade in i eget mål.

Sirius fick i och med segern en liten men ack så välbehövlig lucka ner till streckstriden.

Falkenberg har det fortsatt tungt, på kvalplats i nuläget, och riskerar att åka ner på nedflyttningsplats om AFC Eskilstuna vinner mot Elfsborg på måndag.