"Toy story" kvar i amerikanska biotoppen

Foto: Pixar

Fjärde delen i Pixars följetong om leksaker på vift, "Toy story 4", behåller greppet om de amerikanska biobesökarna. Efter två helger på biograferna är filmen fortfarande den mest sedda.

Tvåa i toppen är skräckfilmen "Annabelle comes home", som handlar om en lite mindre harmlös leksak: porslinsdockan Annabelle som är besatt av demoner.

Trea kommer "Yesterday", i regi av Danny Boyle ("Trainspotting") och manus av Richard Curtis ("Love actually"). Den har fått ljummen kritik i USA och drog under öppningshelgen in 17 miljoner dollar, att jämföra med "Toy story" som drog in 58 miljoner och därmed landar på 237 miljoner totalt. Det gör "Toy story 4" till den fjärde mest framgångsrika filmen i år, enligt .

"Avengers: Endgame" gör comeback på biotoppen efter att filmen släppts på nytt med en scen som saknades i första versionen. Marvel och Disney hoppas därmed på att till slut kunna slå James Camerons "Avatar", som är världens genom tiderna mest framgångsrika film på bio.

Nya filmen i Marvels nya filmserie om Spindelmannen, "Spider-man: Far from home", har ännu inte haft amerikansk biopremiär, men gick upp i Kina, Japan och Hong Kong under helgen. Där drog den in motsvarande 111 miljoner dollar, vilket är lovande inför att filmen går upp på bio i resten av världen.