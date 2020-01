Topplistorna: Yasin städar bort julen

Foto: Amy Harris

Julen är över och inte en jullåt så långt ögat kan nå. Svenska rapparen Yasin städar bort julen och toppar både singel- och albumlistan.

Årets första listor bjuder i övrigt kära återseenden som The Weeknd och Miss Li – men det är dåligt med nykomlingar.

Album:

1. (8) Yasin: "Handen under Mona Lisas kjol (pt:1)"

2. (9) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

3. (7) Dree Low: "Flawless"

4. (11) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

5. (15) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

6. (14) Avicii: "Tim"

7. (18) Hov1: "Vindar på Mars"

8. (10) 1Cuz: "1 år"

9. (19) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

10. (Ny) Jackboys & Travis Scott: "Jackboys"

11. (17) Einár: "Första klass"

12. (16) Harry Styles: "Fine line"

13. (24) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

14. (23) Einár: "Nummer 1"

15. (25) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"

16. (46) Magnus Uggla: "Alla tolkningar"

17. (21) Ant Wan: "Kapitel 21"

18. (40) The Chainsmokers: "World war joy... push my luck"

19. (32) Billie Eilish: "Don't smile at me"

20. (43) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

Singlar:

1. (3) Yasin & Dree Low: "XO"

2. (18) Tones and I: "Dance monkey"

3. (21) Miss Li: "Lev nu dö sen".

4. (25) The Weeknd: "Blinding lights"

5. (68) Yasin: " Pt:1"

6 (28) Dree Low: "Pippi"

7. (41) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

8. (26) 1Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: "Försent"

9. (Ny) Yasin: "Not for sale"

10. (48) Maroon 5: "Memories"

11. (33) Yasin: "DSGIS"

12. (31) Macky & Einar: "Tesla"

13. (46) Arizona Zervas: "Roxanne"

14. (56) Billie Eilish: "Bad guy"

15. (45) Billie Eilish: "Everything I wanted"

16. (43) Trevor Daniel: "Falling"

17. (51) Miriam Bryant featuring Cherrie/Molly/Stor: "Mi amor (Blåmärkshårt)

18. (57) Post Malone: "Circles"

19. (70) Myra Granberg: "Tills mitt hjärta går under"

20: (39) Adele & Dree Low: "No cap"

Källa: GLF