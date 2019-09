Topplistorna: Melissa Horn bästa nykomling

Foto: Janerik Henriksson/TT

Melissa Horn är veckans högsta nykomling på albumlistan med nya skivan "Konstgjord andning" som går in på en fjärdeplats. Einár är kvar som etta, med Dree Low tätt efter. På singellistan är det den senare som regerar med låten "Pippi".

Album:

1. (1) Einár: "Nummer 1"

2. (2) Dree Low: "Flawless"

3. (3) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

4. (Ny) Melissa Horn: "Konstgjord andning"

5. (4) Ant Wan: "Ghettostar"

6. (5) Einár: "Första klass"

7. (6) Hov1: "Vindar på Mars"

8. (7) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

9. (8) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

10. (9) Avicii: "Tim"

11. (11) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"

12. (15) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

13. (12) Aden x Asme: "12 till 12"

14. (13) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"

15. (14) ZE: "Mer än rap"

16. (16) Tones and I: "The kids are coming"

17. (17) Lil Nas X: "7 Ep"

18. (10) Lana Del Rey: "Norman fucking Rockwell"

19. (19) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

20. (21) Molly Sandén: "Större"

Singlar:

1. (1) Dree Low: "Pippi"

2. (2) Tones and I: "Dance monkey"

3. (3) Estraden & Victor Leksell: "Bra för dig"

4. (8) Greekazo & Dnoteondabeat: "Hotspot"

5. (4) Einár: "Nu vi skiner"

6. (6) Einár featuring Greekazo: "Nr 1"

7. (5) Einár featuring Thrife: "Toucha fame"

8. (9) Shawn Mendes och Camila Cabello: "Señorita"

9. (16) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

10. (23) Dree Low featuring Einár: "Dag Hammarskjöld"

11. (7) Post Malone: "Circles"

12. (25) Molly Sandén: "Rosa himmel (från "Störst av allt")"

13. (13) Li Tecca: "Ransom"

14. (11) ZE, Thrife & Nigma: "Klick"

15. (15) Dree Low: featuring Adel: "Kapabel 2"

16. (Ny) ZE: "Glömmer"

17. (17) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

18. (10) Post Malone: "Saint-Tropez"

19. (22) Ed Sheeran & Justin Bieber: "I don't care"

20. (18) Dree Low & Adel: "Santa Lucia"

Källa: GLF