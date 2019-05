Topplistorna: Maggio in på listan

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det råder stiltje överst på de svenska topplistorna den här veckan. Billie Elish är, som tidigare, etta på albumlistan och Avicii på singellistan. Längre ner dyker det dock upp en hel del nykomlingar, bland annat Veronica Maggio som går in på singellistans sjätteplats med "Tillfälligheter".

Album:

1. (1) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

2. (2) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (16) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

4. (3) Dree Low: "No hasta mañana 2"

5. (Ny) Amon Amarth: "Berserker"

6. (Ny) Donnez: "Med stora steg"

7. (5) Mares: "Sunnanvind"

8. (11) Pink: "Hurts 2b human"

9. (7) Avicii: "Avici (01)"

10. (15) Molly Sandén: "Större"

11. (17) ZE: "Sverige vet"

12. (13) Hov1: "Hov1"

13. (20) Billie Eilish: "Don't smile at me"

14. (10) BTS: "Map of the soul: Persona"

15. (23) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

16. (14) Arianda Grande: "Thank U, next"

17. (12) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

18. (19) Ant Wan: "Wow"

19. (6) 24K: "Före min tid"

20. (4) Arvingarna: "I do"

Singlar:

1. (1) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

2. (2) Lil Nas X: "Old town road"

3. (3) Einár: "Rör mig"

4. (4) Molly Sandén: "Rosa himmel"

5. (5) Billie Eilish: "Bad guy"

6. (Ny) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

7. (7) ZE: "74 bars"

8. (6) Hov1: "Dö ung"

9. (Ny) ZE featuring Owen: "Herren på täppan"

10. (Ny) Shawn Mendes: "If I can't have you"

11. (9) Mares. "Sunnanvind"

12. (8) Hov1: "Vindar på Mars"

13. (13) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

14. (Ny) Logic featuring Eminem: "Homicide"

15. (10) Einár featuring K27: "Fusk"

16. (11) Taylor Swift featuring Brendon Urie: "Me!"

17. (14) Kygo & Rita Ora: "Carry on"

18. (28) Nääk featuring Fricky & Denz: "Cali"

19. (16) Ava Max: "So am I"

20. (22) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

Källa: GLF