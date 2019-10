Topplistorna: Joel Alme högsta nykomling

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Dree Low tar tillbaka topplaceringen på albumlistan från Lars Winnerbäck – och ligger också etta på singellistan med "Pippi". Högsta nykomling på albumlistan är Joel Alme med "Bort bort bort" på en sjätteplats.

Album:

1. (2) Dree Low: "Flawless"

2. (3) Einár: "Nummer 1"

3. (6) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

4. (1) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"

5. (5) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

6. (7) Einár: "Första klass"

7. (8) Hov1: "Vindar på Mars"

8. (Ny) Joel Alme: "Bort bort bort"

9. (10) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

10. (11) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

11. (9) Ant Wan: "Ghettostar"

12. (14) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

13. (15) Aden x Asme: "12 till 12"

14. (13) Avicii: "Tim"

15. (17) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"

16. (18) Tones and I: "The kids are coming"

17. (16) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"

18. (Ny) Ulf Lundell: "Omaha: Ruff"

19. (19) ZE: "Mer än rap"

20. (20) Melissa Horn: "Konstgjord andning"

Singlar:

1. (1) Dree Low: "Pippi"

2. (2) Tones and I: "Dance monkey"

3. (Ny) Greekazo, Yei Gonzalez, Dnoteondabeat: "Sprayad"

4. (19) Dani M & Simon Superti "Fame (Leyley)"

5. (3) Greekazo & Dnoteondabeat: "Hotspot"

6. (Ny) Travis Scott: "Highest in the room"

7. (5) Estraden & Victor Leksell: "Bra för dig"

8. (7) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

9. (4) Aden x Asme: "Starta vågen"

10. (6) Dree Low featuring Einár: "Dag Hammarskjöld"

11. (9) Einár featuring Greekazo: "Nr 1"

12. (10) Shawn Mendes & Camila Cabello: "Señorita"

13. (Ny) Dan + Shay & Justin Bieber: "10 000 hours"

14. (8) Einár: "Nu vi skiner"

15. (12) Post Malone: "Circles"

16. (13) Ed Sheeran featuring Khalid: "Beautiful people"

17. (11) Einár featuring Thrife: "Toucha fame"

18. (15) Ed Sheeran & Justin Bieber: "I don't care"

19. (32) Maroon 5: "Memories"

20. (16) Molly Sandén: "Rosa himmel (från 'Störst av allt')"

Källa: GLF