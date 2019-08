Topplistorna: Hov1 tillbaka som etta

Foto: Magnus Andersson/TT

Det blev en kortvarig sejour på albumlistans förstaplats för Sabaton. Den här veckan gör Hov1 comeback som etta med "Vindar på Mars".

På singellistan ligger Shawn Mendes och Camila Cabello kvar i toppen med "Señorita".

Album:

1. (4) Hov1: "Vindar på Mars"

2. (2) Einár: "Första klass"

3. (5) Avicii: "Tim"

4. (3) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"

5. (Åter) Benny Anderssons Orkester: "Bästa låtarna"

6. (7) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

7. (6) ZE: "Mer än rap"

8. (8) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

9. (18) Lasse Stefanz: "Night flight"

10. (9) Aden x Asme: "12 till 12"

11. (1) Sabaton: "The great war"

12. (24) Lil Nas X: 7 Ep"

13. (10) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

14. (13) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"

15. (12) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

16. (14) Mares: "Sunnanvind"

17. (17) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

18. (15) Bruce Springsteen: "Western stars"

19. (Ny) Wormwood: "Nattarvet"

20. (16) Molly Sandén "Större"

Singlar:

1. (1) Shawn Mendes och Camila Cabello: "Señorita"

2. (5) Tones and I: "Dance monkey"

3. (7) Dani M & Sumon Superti: "Fame"

4. (2) Ed Sheeran & Justin Bieber: "I don't care"

5. (18) Billie Eilish: "Bad guy"

6. (3) Ed Sheeran: "Beautiful people"

7. (4) Einár, Dree Low: "Min nivå"

8. (8) Mares: "Sunnanvind"

9. (6) K27: "Kom hit"

10. (10) Stormzy: "Vossi bop"

11. (12) Lil Nas X: "Old town road"

12. (9) Post Malone, Brian Lee, Louis Bell: "Goodbyes"

13. (11) Einár, Dree Low: "Min nivå"

14. (15) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

15. (13) Victor Leksell: "Klär av dig"

16. (17) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

17. (14) Avicii: "SOS"

18. (65) Lil Tecca: "Ransom"

19. (16) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

20. (19) Kygo, Whitney Huston: "Higher love"

Källa: GLF