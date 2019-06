Timbuktu vill få publiken att dansa sig fri

Fakta

Född: 1975 i Lund.

Efter att i tre år hållit på med sin släktbiografi "En droppe midnatt", både i bokform och som föreställning, har Jason "Timbuktu" Diakité börjat släppa nyskriven musik igen. Senaste singeln "Dansez" släpptes i maj.

Turnéplan: 3/7 Göteborg – Liseberg, 12/7 Svedala – Sommarrock, 13/7 Tvedestrand – Kystkulturuka (NO), 16/7 Burgsvik – Grå Gåsen, 18/7 Brønnøysund – Rootsfestivalen (NO), 19/7 Härnösands Stadsfest, 20/7 Trollhättan – Fallens Dagar, 24/7 Norrköping – Hugo Parkfestival, 25/7 Stockholm – Stockholm Under Stjärnorna (SUS), 26/7 Skellefteå – Nordanå (med Seinabo Sey & Bo Kaspers Orkester), 27/7 Hudiksvall – Hudikkalaset, 2/8 Svolvaer – Lamholmen (NO), 16/8 Rättvik – Dalhalla (med Seinabo Sey & Oskar Linnros), 18/8 Oslo – Operataket (NO).