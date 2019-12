Thunbergs bok toppar försäljningslista i USA

Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Svenska klimataktivisten Greta Thunbergs bok "No one is too small to make a difference" toppar försäljningslistan från organisationen American Booksellers Association, som samlar försäljningssiffror från bokhandlar i hela USA.

Enligt organisationens hemsida består boken av "banbrytande tal av Greta Thunberg, den unga klimataktivisten som har blivit en hel generations röst, inklusive hennes historiska anförande i FN".

Boken, som kostar 10 dollar i USA, gavs ut i år och består av elva tal, alla skrivna av Thunberg själv. Talen har framförts för bland annat EU, World Economic Forum och på demonstrationer.

Tvåa på listan ligger boken "Sapiens" av Yuval Noah Harari, följt av "Calypso" av David Sedaris.