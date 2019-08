THQ Nordic utvidgar med racingspel

Foto: Milestone/TT

Det svenska spelföretaget THQ Nordic fortsätter att expandera. Genom sitt dotterbolag Koch Media har man köpt upp den italienska spelutvecklaren Milestone, enligt ett pressmeddelande.

Milestone är specialiserat på motorspel och ligger bakom framgångsrika titlar som "MotoGP", "Superbike" och "World rally championship".

Under de senaste åren har THQ Nordic växt så det knakar. Förra året köpte man bland annat rättigheterna till spelserierna "Alone in the dark" och "Act of war" samt förvärvade den tyska konkurrenten Koch Media i en miljardaffär. Bolagets huvudkontor ligger i Karlstad.