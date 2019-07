Theron tillbaka i nionde "Fast and furious"

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/TT

Charlize Theron är klar för den nionde filmen i "Fast and furious"-serien, enligt .

Theron återvänder i rollen som cyberterroristen Cypher, som hon även spelade i den åttonde filmen i serien, "Fate of the furious". Återkommer gör även Helen Mirren, som iklär sig rollen som gangstermamman Magdalene Shaw.

Det är sedan tidigare känt att bland andra Vin Diesel, Michelle Rodriguez och John Cena medverkar.

Filmserien, som gjort sig känd för sina actionfyllda biljakter i högt tempo, är en riktig kassako. Del 7 och 8 i serien tillhör några av de mest inkomstbringande filmerna någonsin, och sammanlagt har de åtta filmerna spelat in över 5 miljarder dollar sedan den första hade premiär 2001, enligt Variety.

Den nionde filmen, som i nuläget kallas "Fast and furious 9" har premiär i maj 2020. Den som suktar efter "Fast and furious"-doftande material kan dock stilla törsten redan i augusti, då spinoffen "Hobbs and Shaw", med Dwayne "The rock" Johnsson och Jason Statham i huvudrollerna, går upp på svenska biografer.