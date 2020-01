Foto: Eduardo Verdugo

Det amerikanska rockbandet The Strokes ska släppa ett nytt album i år. Det sade bandets sångare Julian Casablancas under en konsert i New York på nyårsafton, skriver NME.

– Vi är upptinade och vi är tillbaka, sade Casablancas på scenen.

Bandet släppte en ep med några låtar 2016, men har inte kommit med någon fullängdare sedan 2013 års "Comedown machine".

The Strokes slog igenom med dunder och brak 2001 med singeln "Last nite" och hyllade debutalbumet "This is it".