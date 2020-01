The Spotnicks-gitarristen Bo Winberg är död

Foto: TT

Bo Winberg, gitarrist i bandet The Spotnicks, är död skriver Göteborgs-Posten. Han avled natten mot fredagen, 80 år gammal.

Bo Winberg var med när The Spotnicks bildades 1961, och bandet blev snabbt internationellt uppmärksammat. Tillsammans med band som The Shadows och The Ventures ses de som stilbildande inom den instrumentala rockmusiken från 1960-talet. Drygt 40 studioalbum hann det bli, innan The Spotnicks lade ner förra året.

2013 tog bandet emot Göteborgs Spårvägars kulturpris.

– Man blir lätt rörd, vi är ju i ett bra sällskap om man säger så. Det är bara att tacka och ta emot. Jag vet inte vad mer det finns att säga, om jag skulle berätta hela sanningen bakom Spotnicks så skulle jag få stå här i en vecka, berättade Bo Winberg för GP i samband med att priset delades ut.