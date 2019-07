"The sandman" blir Netflixserie

Foto: Rebecca Cabage/AP/TT

Den brittiske författaren Neil Gaimans kultserie "The sandman" ska för första gången filmatiseras. Sedan produktionsbolaget New Line Cinema, som varit knutet till projektet i flera år, misslyckats med att ro det i land har nu strömningsjätten Netflix klivit in, skriver .

Serien, som kretsar kring drömguden Morpheus, publicerades första gången 1988 av DC Comics och har kommit att bli ett populärkulturellt fenomen. Huvudserien gavs ut i 75 nummer fram till 1996 och har därefter fått ett flertal spinoffer och uppföljare.

Övriga detaljer kring den kommande serien, som skådespelare och tänkt premiärdatum, är inte kända.