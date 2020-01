Tesla snart värt mer än GM och Ford ihop

Foto: David Zalubowski AP/TT

Börsen tror på Tesla. Aktien i den amerikanska elbilstillverkaren har efter årsskiftet lyft till över 451 dollar, vilket kan jämföras med noteringar på under 200 dollar per aktie så sent som i maj i fjol.

Teslas börsvärde ligger därmed på rekordhöga 81,4 miljarder dollar (motsvarande 765 miljarder kronor). Det innebär att bolaget av Wall Street värderas nästan lika högt som de traditionella biltillverkarna General Motors (GM) och Ford tillsammans, rapporterar tidningen Financial Times.

GM:s börsvärde ligger på 51,2 miljarder dollar, medan Fords ligger på 36,3 miljarder.

Marknaden imponerades i slutet på förra veckan bland annat av en rapport från Tesla om 367 500 levererade bilar under 2019, ett leveranslyft med 50 procent jämfört med året före. Leveransrapporten följde på en oväntat stark delårsrapport för tredje kvartalet.