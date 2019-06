Sydkoreas Moon tror på dialog med Nordkorea

Fakta

1910 annekterades Koreahalvön av Japan, som förlorade den i andra världskriget 1945. Sovjetiska och amerikanska trupper besatte då varsin del av Korea. Tanken var att landet skulle återförenas, men Nord och Syd kunde inte enas. I stället utropades 1948 två helt nya stater: Sydkorea och Nordkorea.

Med stöd från Kina och Sovjetunionen anföll Nordkorea 1950 grannen i söder. Syd försvarades av en allians ledd av USA. Koreakriget kom att rasa mellan 1950 och 1953. Vid krigets slut slöts ett vapenstillestånd, men än i dag råder inte fred mellan grannarna.

Under 26 år var Sydkorea under militärstyre. Sin nuvarande författning fick landet år 1988. Sydkorea präglas av grannkonflikten och av det militära stödet från USA, men har under några få generationer utvecklats från fattig jordbruksnation till ett av Asiens rikaste länder. Köpkraften per invånare ligger på samma nivå som Italien eller Spanien. Samtidigt tampas landet med sjunkande födelsetal och en åldrande befolkning.

Nordkorea är en fattig diktatur, en kärnvapenstat och ett militariserat samhälle som lägger stora resurser på sitt försvar.

Våren 2018 tinade relationen mellan Nordkorea och omvärlden och i april 2018 möttes ledarna för de två koreanska nationerna på gränsen och enades om att arbeta för ett fredsavtal och kärnvapennedrustning på Koreahalvön. Ännu har det dock inte gett mycket resultat.

Källa: Landguiden, NE med flera.