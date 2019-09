Svensktoppen: Maggio kvar i topp

Foto: Thomas Johansson / TT

Veronica Maggios "Tillfälligheter" och Mares sommarhit "Sunnanvind" behåller första- respektive andraplatsen. Samtidigt både klättrar och faller Avicii på veckans lista.

1. (1) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

2. (2) Mares: "Sunnanvind"

3. (7) Avicii: "Heaven"

4. (4) Mabel: "Don't call me up"

5. (Åt) Molly Sandén: "Den som e den"

6. (5) Avicii, Agnes, Vargas & Lagola: "Tough love"

7. (Ny) Smith & Tell: "Hotel walls"

8. (6) Lena Philipsson: "Maria Magdalena"

9. (3) Avicii & Aloe Blacc: "SOS"

10. (9) Gammal: "Sånger från förut"

Bubblare:

Mauro Scocco: "Drottningen av Skanstull"

Amanda Aasa: "Gå hem"

Chris Kläfford: "If not with you, for you"